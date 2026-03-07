В Иране после "назначения" сына Хаменеи изберут верховного лидера

В Иране, несмотря на сообщения о том, что сына погибшего Али Хаменеи, Моджтаба, избрали новым Верховным лидером, собираются провести еще одни выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Иранская ассамблея экспертов планирует собраться в ближайшее время, чтобы избрать нового лидера страны. Ассамблея состоит из 88 членов, и именно они решают, кто сможет взять власть в стране.

Аятолла Али Хаменеи был ликвидирован в первый день операции США и Израиля, поэтому Иран оказался "обезглавленным". Между тем, именно Верховный лидер Ирана имеет последнее слово во всех государственных вопросах, поскольку имеет политическую и религиозную власть.

Сейчас Ираном временно руководит триумвират - президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голамхоссейн Мохсени Эджеи и глава Басидж, добровольческого военизированного формирования - Алиреза Арафи.