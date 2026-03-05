Теж впаде: Трамп назвав наступну ціль США після Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Куба буде наступною після того, як Сполучені Штати скинуть режим аятол в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа для Politico .

Трамп заявив, що уряд США буде відігравати значну роль у падінні кубинського уряду. Також він натякнув, що до повалення Куби буде причетно нове керівництво Венесуели.

"Венесуела справляється фантастично. Виконує фантастичну роботу. Відносини з ними чудові", - заявив він.

Трамп також заявив, що на Кубі, мовляв, посилюється нестабільність після того, як у Венесуелі змінився лідер. Він додав, що "їм потрібна допомога, розмовляємо з Кубою", та припустив, що погіршення ситуації на острові - частково є результатом тиску США, зокрема припинення поставок венесуельської нафти.