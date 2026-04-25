В Ірані режим закликав населення економити електрику

"Вороги націлюються на нашу інфраструктуру і намагаються оточити нас, щоб викликати невдоволення людей і перетворити нинішнє задоволення на невдоволення. Люди не повинні допускати виникнення умов для невдоволення", - сказав Пезешкіан.

За його словами, зараз іранцям необхідно заощаджувати споживання електроенергії, щоб уникнути вкрай негативних ситуацій, оскільки опоненти у війні можуть завдати ударів по інфраструктурі й надалі ресурсу не вистачатиме.

"Зараз нам не потрібно, щоб люди йшли на жертви, але нам необхідно контролювати споживання. Вдома, замість того щоб вмикати 10 лампочок, використовуйте 2 - у чому проблема?" - додав президент Ірану.

Плани США і Тель-Авіва проти Ірану

Як відомо, США напередодні заявили про плани атакувати інфраструктуру Ірану, якщо оголошене перемир'я буде порушено. Аналогічні погрози Тегерану озвучував і Ізраїль.

Однак режим Ірану цурається мирної угоди, аргументуючи це максималістськими вимогами Вашингтона до Тегерана. Йдеться про відмову Ірану від розвитку ядерної програми, чого домагається адміністрація американського лідера.

Водночас днями в ізраїльській розвідці озвучили подальший план щодо Ірану, метою якого є повалення режиму. Тель-Авів розраховував на масові протести в ісламській державі, для чого "Моссад" запланував низку операцій. Таким чином можна було б домогтися бажаного без військових дій.