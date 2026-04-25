Головна » Новини » У світі

Венса поставили "на паузу" і він не їде в Пакистан на переговори з Іраном

01:18 25.04.2026 Сб
2 хв
The Washington Post вважає, що це свідчить про низькі очікування від зустрічі в Ісламабаді
aimg Пилип Бойко
Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

США та Іран відновлюють переговори в Ісламабаді вже цими вихідними, але цього разу склад американської делегації суттєво змінився. Віцепрезидента США Джей Ді Венса на зустрічі не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Читайте також: Перед переговорами з Іраном США "вдарили" санкціями по Китаю

Білий дім вирішив відправити на переговори спеціального посланника Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера. Які разом з Венсом вже брали участь у попередніх раундах діалогу.

Віцепрезидент Джей Ді Венс, який раніше був ключовою фігурою в обговореннях, цього разу залишиться в США.

Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт зазначила, що Венс перебуває "в режимі очікування". Він вилетить до Пакистану лише в тому разі, якщо посадовці "визнають це необхідним використанням його часу".

Рішення не відправляти віцепрезидента свідчить про зниження рівня очікувань від цієї зустрічі, зазначає видання. Іран також пішов на аналогічний крок. Тегеран не делегував свого головного перемовника - спікера парламенту Мохаммеда Багера Галібафа.

У The Washington Post вважають, що відсутність Венса дозволить адміністрації США легше нівелювати наслідки, якщо Іран знову висуне неприйнятні вимоги.

Проте участь Кушнера та Віткоффа може допомогти інтегрувати в угоду стратегічні цілі Ізраїлю. А це, перш за все, припинення підтримки угруповання "Хезболла", руху "Хамас" та бойовиків-хуситів у Ємені.

Що відомо про переговори США та Ірану

Раніше повідомлялось, що глава іранського МЗС прибув до Ісламабада вже напередодні. Американська група з логістики та безпеки вже перебуває в Ісламабаді.

Сам президент США Трамп попередив про серйозні наслідки у разі зриву переговорів. Він заявив, що почнуть "вибухати численні бомби", якщо черговий раунд закінчиться нічим.

Також ми інформували, що військові США готують сценарії завдання ударів по оборонних об'єктах Ірану на випадок зриву режиму припинення вогню. Серед потенційних цілей розглядають укріплення в районі Ормузької протоки.

Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв'ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським