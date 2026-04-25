В Иране новый риск свержения режима, чего добивался "Моссад": о чем речь

"Враги нацеливаются на нашу инфраструктуру и пытаются окружить нас, чтобы вызвать недовольство людей и превратить нынешнее удовлетворение в недовольство. Люди не должны допускать возникновения условий для недовольства", - сказал Пезешкиан.

По его словам, сейчас иранцам необходимо экономить потребление электроэнергии во избежания крайне негативных ситуаций, так как оппонеты в войне могут нанести удары по инфраструктуре и в дальнейшем ресурса не будет хватать.

"Сейчас нам не нужно, чтобы люди шли на жертвы, но нам необходимо контролировать потребление. Дома, вместо того чтобы включать 10 лампочек, используйте 2 - в чем проблема?" - добавил президент Ирана.

Планы США и Тель-Авива против Ирана

Как известно, США накануне заявили о планах атаковать инфраструктуру Ирана, если объявленное перемирие будет нарушено. Аналогочные угрозы Тегерану озвучивал и Израиль.

Однако режим Ирана сторонится от мирной сделки, аргументируя максималистскими требованиями Вашингтона к Тегерану. Речь идет об отказе Ирана от развития ядерной программы, чего добивается администрация американского лидера.

В то же время на днях в израильской разведке озвучили дальнейший план насчет Ирана, целью которого является свержение режима. Тель-Авив рассчитывал на массовые протесты в исламском государстве, для чего "Моссад" запланировал ряд операций. Таким образом можно было бы добиться желаемого без военных действий.