Переговори між США та Іраном в Пакистані опинились під загрозою зриву ще до їх початку

09:01 25.04.2026 Сб
2 хв
Яка зі сторін блокує діалог та відмовляється від зустрічі?
aimg Марія Науменко
Переговори між США та Іраном в Пакистані опинились під загрозою зриву ще до їх початку Фото: спецпосланникТрампа Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером (Getty Images)

Американська делегація має вирушити до Пакистану для переговорів, але іранська сторона фактично відмовилася від зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Венса поставили "на паузу" і він не їде в Пакистан на переговори з Іраном

Як повідомили у Білому домі, спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф разом із Джаредом Кушнером у суботу, 25 квітня, мають вирушити до Пакистану для переговорів із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Водночас іранська сторона заявила, що її представники не планують зустрічатися з американцями для обговорення припинення війни, яка вже забрала тисячі життів і вплинула на світові ринки.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Іран все ще має шанс досягти домовленостей із Вашингтоном.

"Іран знає, що у нього все ще є можливість зробити мудрий вибір, - наголосив він. - Все, що їм потрібно зробити, - це відмовитися від ядерної зброї у значущий та перевірений спосіб".

Переговори США та Ірану

Напередодні переговорів США та Ірану до Ісламабада прибув міністр закордонних справ Ірану, тоді як американська група з логістики та безпеки вже працює на місці.

Водночас склад делегації США змінили: віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс не братиме участі у зустрічі та перебуває "в режимі очікування". За словами прессекретарки Білого дому Каролін Лівітт, його можуть залучити, якщо "визнають це необхідним використанням його часу".

Президент США Дональд Трамп попередив про наслідки можливого зриву переговорів, заявивши, що у такому разі "почнуть вибухати численні бомби".

Паралельно американські військові готують сценарії ударів по об’єктах Ірану у разі провалу перемир’я. Серед потенційних цілей називають укріплення в районі Ормузької протоки.

