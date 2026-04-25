ua en ru
Сб, 25 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл України Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Ірані новий ризик повалення режиму, чого домагався "Моссад": про що йдеться

17:01 25.04.2026 Сб
2 хв
Президент Ірану Масуд Пезешкіан закликає народ не допустити виникнення умов, які змусять не любити свою владу
Юлія Маловічко
В Ірані новий ризик повалення режиму, чого домагався "Моссад": про що йдеться

Президент Ірану Масуд Пезешкіан закликав свій народ значно економити електрику через потенційні удари США та Ізраїлю по інфраструктурі, що призведе до дефіциту ресурсу та невдоволення режимом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

"Вороги націлюються на нашу інфраструктуру і намагаються оточити нас, щоб викликати невдоволення людей і перетворити нинішнє задоволення на невдоволення. Люди не повинні допускати виникнення умов для невдоволення", - сказав Пезешкіан.

За його словами, зараз іранцям необхідно заощаджувати споживання електроенергії, щоб уникнути вкрай негативних ситуацій, оскільки опоненти у війні можуть завдати ударів по інфраструктурі й надалі ресурсу не вистачатиме.

"Зараз нам не потрібно, щоб люди йшли на жертви, але нам необхідно контролювати споживання. Вдома, замість того щоб вмикати 10 лампочок, використовуйте 2 - у чому проблема?" - додав президент Ірану.

Плани США і Тель-Авіва проти Ірану

Як відомо, США напередодні заявили про плани атакувати інфраструктуру Ірану, якщо оголошене перемир'я буде порушено. Аналогічні погрози Тегерану озвучував і Ізраїль.

Однак режим Ірану цурається мирної угоди, аргументуючи це максималістськими вимогами Вашингтона до Тегерана. Йдеться про відмову Ірану від розвитку ядерної програми, чого домагається адміністрація американського лідера.

Водночас днями в ізраїльській розвідці озвучили подальший план щодо Ірану, метою якого є повалення режиму. Тель-Авів розраховував на масові протести в ісламській державі, для чого "Моссад" запланував низку операцій. Таким чином можна було б домогтися бажаного без військових дій.

Переговори і проблемні питання

Іран і США у квітні провели один раунд переговорів, який ні до чого не призвів. Другий раунд було зірвано, проте цими вихідними країни запланували зустріч представників, на яку вже не поїде, як минулого разу, з боку США віцепрезидент Джей Ді Венс.

Варто зазначити, що ще одним каменем спотикання у війні є контроль над судами в Ормузі, який організували і Тегеран, і США. Більше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
