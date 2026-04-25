В Иране новый риск свержения режима, чего добивался "Моссад": о чем речь

17:01 25.04.2026 Сб
Президент Ирана Масуд Пезешкиан призывает народ не допустить возникновения условий, которые заставят нелюбить свою власть
В Иране новый риск свержения режима, чего добивался "Моссад": о чем речь

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал свой народ значительно экономить электричество из-за потенциальных ударов США и Израиля по инфраструктуре, что приведет к дефициту ресурса и недовольству режимом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

"Враги нацеливаются на нашу инфраструктуру и пытаются окружить нас, чтобы вызвать недовольство людей и превратить нынешнее удовлетворение в недовольство. Люди не должны допускать возникновения условий для недовольства", - сказал Пезешкиан.

По его словам, сейчас иранцам необходимо экономить потребление электроэнергии во избежания крайне негативных ситуаций, так как оппонеты в войне могут нанести удары по инфраструктуре и в дальнейшем ресурса не будет хватать.

"Сейчас нам не нужно, чтобы люди шли на жертвы, но нам необходимо контролировать потребление. Дома, вместо того чтобы включать 10 лампочек, используйте 2 - в чем проблема?" - добавил президент Ирана.

Планы США и Тель-Авива против Ирана

Как известно, США накануне заявили о планах атаковать инфраструктуру Ирана, если объявленное перемирие будет нарушено. Аналогочные угрозы Тегерану озвучивал и Израиль.

Однако режим Ирана сторонится от мирной сделки, аргументируя максималистскими требованиями Вашингтона к Тегерану. Речь идет об отказе Ирана от развития ядерной программы, чего добивается администрация американского лидера.

В то же время на днях в израильской разведке озвучили дальнейший план насчет Ирана, целью которого является свержение режима. Тель-Авив рассчитывал на массовые протесты в исламском государстве, для чего "Моссад" запланировал ряд операций. Таким образом можно было бы добиться желаемого без военных действий.

Переговоры и проблемные вопросы

Иран и США в апреле провели один раунд переговоров, который ни к чему не привел. Второй раунд был сорван, однако в эти выходные страны запланировали встречу представителей, на которую уже не поедет как прошлый раз со стороны США вице-президент Джей Ди Венс.

Стоит отметить, что еще одним камнем преткновения в войне является контроль над судами в Ормузе, который организовали и Тегеран, и США. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.

