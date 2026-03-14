В Ірані назвали Україну "законною ціллю" через допомогу Ізраїлю дронами

Допомога Близькому Східу від України

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські експерти з "Шахедів" працюватимуть на Близькому Сході.

9 березня глава української держави зазначив, що для захисту американських баз у Йорданії було направлено експертів разом із дронами-перехоплювачами.

Зеленський в інтерв’ю The New York Times повідомив, що Сполучені Штати звернулися до Києва з проханням про допомогу, і українська команда вирушила вже наступного дня.

За даними західних ЗМІ, США та щонайменше ще одна країна Перської затоки - пізніше стало відомо, що йдеться про Катар - ведуть переговори щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів, щоб дешевше збивати іранські "Шахеди".

Однак пізніше президент США Дональд Трамп відмовився від допомоги Києва.

Крім того, Британія прагне, щоб українські експерти навчили країни Перської затоки "приземляти" іранські дрони. Про плани залучити наших фахівців заявляв прем’єр Кір Стармер, хоча Зеленський наразі не підтверджує отримання офіційних запитів.

Нещодавно The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало про те, що Саудівська Аравія планує здійснити масштабну закупівлю українських дронів-перехоплювачів. Вартість контракту може становити мільйони доларів.