RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Иране назвали Украину "законной целью" из-за помощи Израилю дронами

14:40 14.03.2026 Сб
2 мин
В Тегеране утверждают, что Украина "сама втянула себя в войну"
aimg Татьяна Степанова
Фото: глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи (Getty Images)

Украина якобы является "законной целью" для Ирана из-за помощи Израиля дронами-перехватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахима Азизи в соцсети Х.

По его словам, шаги Украины по помощи Израилю превращают всю ее территорию в "законную и легальную цель" для Ирана в соответствии с Уставом ООН.

"Предоставляя израильскому режиму поддержку с помощью беспилотников, Украина фактически втянулась в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", - написал Азизи.

Помощь Ближнему Востоку от Украины

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты из "Шахедов" будут работать на Ближнем Востоке.

9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американских баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.

Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что Соединенные Штаты обратились в Киев с просьбой о помощи, и украинская команда отправилась уже на следующий день.

По данным западных СМИ, США и по меньшей мере еще одна страна Персидского залива - позже стало известно, что речь идет о Катаре - ведут переговоры о закупке украинских дронов-перехватчиков, чтобы дешевле сбивать иранские "Шахеды".

Однако позже президент США Дональд Трамп отказался от помощи Киева.

Кроме того, Британия хочет, чтобы украинские эксперты научили страны Персидского залива "приземлять" иранские дроны. О планах привлечь наших специалистов заявлял премьер Кир Стармер, хотя Зеленский пока не подтверждает получение официальных запросов.

Недавно The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало о том, что Саудовская Аравия планирует осуществить масштабную закупку украинских дронов-перехватчиков. Стоимость контракта может составлять миллионы долларов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
