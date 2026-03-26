В Ірані ліквідовано топадмірала, відповідального за закриття Ормузької протоки

11:37 26.03.2026 Чт
1 хв
Що відомо про удар по Бандар-Аббасу?
aimg Олена Чупровська
В Ірані ліквідовано топадмірала, відповідального за закриття Ормузької протоки Фото: Адмірал Аліреза Танґсірі, командувач ВМС КВІР (wikipedia)

Адмірал Аліреза Танґсірі, який командував військово-морськими силами Корпусу вартових ісламської революції, загинув унаслідок авіаудару в іранському місті Бандар-Аббас.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel, про це заявив ізраїльський чиновник.

Читайте також: Іран має намір ввести плату за прохід через Ормузьку протоку

Що відомо про удар

За словами чиновника, удар було завдано по Бандар-Аббасу - портовому місту на півдні Ірану, що виходить на Ормузьку протоку.

Ані Іран, ані ізраїльські військові офіційно не підтвердили і не прокоментували цю інформацію.

Хто такий Танґсірі

Аліреза Танґсірі очолював ВМС КВІР. За даними ізраїльського чиновника, саме він відповідав за перекриття Ормузької протоки - одного з найважливіших морських шляхів у світі, через який проходить значна частина світового постачання нафти.

Нагадаємо, раніше Іран заявляв про наміри перекрити ще одну важливу протоку. Також він мже підірвати цілий острів і пожертвувати власними ресурсами, щоб ліквідувати американських солдатів.

Тим часом Іран почав стягувати плату за пропуск суден через Ормузьку протоку. Одне судно може заплатити до 2 млн доларів за безпечний прохід.

