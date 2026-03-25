Головна » Новини » У світі

Іран почав стягувати плату за прохід суден через Ормузьку протоку: деталі схеми

07:20 25.03.2026 Ср
2 хв
У Тегерані розглядають можливість офіційного закріплення таких платежів у рамках потенційних післявоєнних угод
aimg Никончук Анастасія
Іран почав стягувати плату за прохід суден через Ормузьку протоку: деталі схеми Фото: прапор Ірану (GettyImages)

Влада Ірану почала стягувати з окремих суден плату за безпечний прохід через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Читайте також: США передали Ірану мирний план: що входить до 15 пунктів Трампа

Неофіційні платежі за транзит

В Ірані запроваджено практику стягнення коштів із суден за можливість безпечного проходження через стратегічний морський маршрут - Ормузьку протоку.

За даними джерел, сума може сягати 2 млн доларів за один рейс, що фактично формує неофіційний збір за транзит.

"Деякі судна заплатили, хоча механізм не одразу був зрозумілий - зокрема й використовувана валюта - і, за словами моряків, це не виглядає систематичним явищем", - пише видання.

Закритий процес і зростання напруженості

Джерела зазначають, що подібні платежі здійснювалися без публічного розкриття.

"Відсутність прозорості та невизначеність щодо того, хто може стати наступною ціллю, надають нового рівня напруженості в цьому морському коридорі", - йдеться в матеріалі.

З початку війни США проти Ірану через протоку проходить лише обмежена кількість суден, більшість з яких пов'язана з іранською стороною.

Можливість легалізації зборів

За інформацією співрозмовників, Тегеран уже обговорює варіант офіційного запровадження подібних платежів у рамках можливих післявоєнних домовленостей. Зараз же оплата стягується в індивідуальному порядку.

Реакція регіону та наслідки

Представники країн Перської затоки вважають такі дії неприйнятними, оскільки вони створюють небезпечний прецедент і можуть перетворити ключовий маршрут на інструмент тиску.

"Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати залежать від цього маршруту для доставки своєї нафти на світові ринки, але зараз покладаються на альтернативні трубопроводи", - підсумували в Bloomberg.

Нагадуємо, що Саудівський наслідний принц Мухаммед бін Салман закликає президента США Дональда Трампа не згортати військову операцію проти Ірану, називаючи поточну ситуацію "історичною можливістю" для регіону Близького Сходу.

Зазначимо, що іранські ЗМІ передають, що США та Ізраїль атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Ісфахані та Хорремшахрі.

