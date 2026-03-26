В Иране ликвидирован топадмирал, ответственный за закрытие Ормузского пролива

Адмирал Алиреза Тангсири, который командовал военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, погиб в результате авиаудара в иранском городе Бандар-Аббас.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel , об этом заявил израильский чиновник.

Что известно об ударе

По словам чиновника, удар был нанесен по Бандар-Аббасу - портовому городу на юге Ирана, выходящему на Ормузский пролив.

Ни Иран, ни израильские военные официально не подтвердили и не прокомментировали эту информацию.

Кто такой Тангсири

Алиреза Тангсири возглавлял ВМС КСИР. По данным израильского чиновника, именно он отвечал за перекрытие Ормузского пролива - одного из важнейших морских путей в мире, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.