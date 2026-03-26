ua en ru
Чт, 26 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Иране ликвидирован топадмирал, ответственный за закрытие Ормузского пролива

11:37 26.03.2026 Чт
1 мин
Что известно об ударе по Бандар-Аббасу?
aimg Елена Чупровская
В Иране ликвидирован топадмирал, ответственный за закрытие Ормузского пролива Фото: Адмирал Алиреза Тангсири, командующий ВМС КСИР (wikipedia)

Адмирал Алиреза Тангсири, который командовал военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, погиб в результате авиаудара в иранском городе Бандар-Аббас.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил израильский чиновник.

Читайте также: Иран намерен ввести плату за проход через Ормузский пролив

Что известно об ударе

По словам чиновника, удар был нанесен по Бандар-Аббасу - портовому городу на юге Ирана, выходящему на Ормузский пролив.

Ни Иран, ни израильские военные официально не подтвердили и не прокомментировали эту информацию.

Кто такой Тангсири

Алиреза Тангсири возглавлял ВМС КСИР. По данным израильского чиновника, именно он отвечал за перекрытие Ормузского пролива - одного из важнейших морских путей в мире, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Напомним, ранее Иран заявлял о намерениях перекрыть еще один важный пролив. Также он мже взорвать целый остров и пожертвовать собственными ресурсами, чтобы ликвидировать американских солдат.

Тем временем Иран начал взимать плату за пропуск судов через Ормузский пролив. Одно судно может заплатить до 2 млн долларов за безопасный проход.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
