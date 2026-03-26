В Иране ликвидирован топадмирал, ответственный за закрытие Ормузского пролива
Адмирал Алиреза Тангсири, который командовал военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, погиб в результате авиаудара в иранском городе Бандар-Аббас.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel, об этом заявил израильский чиновник.
Что известно об ударе
По словам чиновника, удар был нанесен по Бандар-Аббасу - портовому городу на юге Ирана, выходящему на Ормузский пролив.
Ни Иран, ни израильские военные официально не подтвердили и не прокомментировали эту информацию.
Кто такой Тангсири
Алиреза Тангсири возглавлял ВМС КСИР. По данным израильского чиновника, именно он отвечал за перекрытие Ормузского пролива - одного из важнейших морских путей в мире, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
Напомним, ранее Иран заявлял о намерениях перекрыть еще один важный пролив.
Тем временем Иран начал взимать плату за пропуск судов через Ормузский пролив. Одно судно может заплатить до 2 млн долларов за безопасный проход.