Іран має намір ввести плату за прохід через Ормузьку протоку

08:03 26.03.2026 Чт
Остаточне рішення буде наступного тижня
aimg Едуард Ткач
Іран має намір ввести плату за прохід через Ормузьку протоку Фото: Іран бачить цю ідею як збір мит (Getty Images)

Парламент Ірану практично розробив законопроєкт, який запровадить справляння плати за забезпечення безпеки суден, що проходять через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg, яке посилається на напівофіційне агентство Fars.

Читайте також: Іран назвав умови "мирного проходу" через Ормузьку протоку: кого пропустять

За словами неназваного депутата, план зі стягнення плати буде остаточно затверджено наступного тижня.

"Ми просуваємо пропозицію, відповідно до якої суверенітет, контроль і нагляд Ірану в Ормузькій протоці буде офіційно визнано в законі, а також буде створено джерело доходу для країни за рахунок збору мит", - цитує депутата агентство Fars.

Рішення офіційно ввести плату за транзит через життєво важливу Ормузьку протоку ухвалюють на тлі того, що війна на Близькому Сході наближається до кінця четвертого тижня.

Наразі цей шлях, через який зазвичай проходить п'ята частина світових поставок нафти, практично повністю закритий. Тепер через нього проходить лише невелика кількість танкерів, в основному пов'язаних з Китаєм та Іраном.

Додамо, що перебої в Ормузькій протоці призвели до вимушеної зупинки видобутку нафти в Перській затоці, а також до пошкодження нафтопереробних заводів у цьому районі внаслідок війни...

Як підсумок, ціни на нафту різко зросли. Цього тижня світова еталонна нафта марки перевищила 114 доларів за барель.

Ормузька протока і ціни на нафту

До речі, кілька днів тому в Bloomberg теж була інформація, що влада Ірану вже почала стягувати з окремих суден плату за безпечний прохід через Ормузьку протоку. Джерела говорили, що сума може досягати 2 млн доларів за один рейс.

Також ми писали, що за даними Bloomberg, адміністрація президента США Дональда Трампа почала вивчати, що потенційний стрибок цін на нафту до 200 доларів означатиме для економіки США і не тільки.

Більше по темі:
У Трампа вивчають сценарій із ціною нафти 200 доларів за барель: Білий дім це заперечує
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН