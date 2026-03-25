Іран готовий перекрити ще одну важливу протоку і заявив про "сюрприз" для США

Іран готовий перекрити ще одну важливу протоку і навіть знищити власну інфраструктуру, щоб зупинити можливий американський десант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та CNN .

Тегеран погрожує відкрити новий фронт

Іранське військове джерело попередило: якщо США чи Ізраїль спробують висадитися на іранських островах або тиснути через військово-морські операції в Перській затоці - Тегеран відкриє додатковий фронт у районі Баб-ель-Мандебської протоки.

"Ми відкриємо інші фронти як «сюрприз»", - заявило джерело.

Баб-ель-Мандеб з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Через нього щороку проходить близько 12% світових морських поставок нафти.

Фото: де розташовані протоки Баб-ель-Мандеб та Ормузька (скриншот Google Maps)

Готові бомбити острів Харг

США вже перекидають тисячі наземних військ на Близький Схід. За даними The Guardian, одна з ймовірних цілей - острів Харг у Перській затоці, через який Іран експортує нафту.

Тегеран готовий знищити власну інфраструктуру на острові. Дипломати з третіх країн передали цю погрозу Вашингтону.

"Іран заявляє, що їм байдуже, що їм доведеться підірвати власну територію", - повідомив The Guardian дипломат.

"Вони зроблять це, щоб вбити американських солдатів", - додав він.