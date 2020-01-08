В Иране заявили о невозможности опознать жертв авиакатастрофы

Организация "Красный полумесяц" сообщила, что нет шансов опознать кого-нибудь из погибших во время катастрофы украинского самолета в Иране. Об этом сообщают иранские СМИ.

Также Иран опроверг версию о ракете и назвал причину авиакатастрофы МАУ.

Ранее издание Daily Mail предположило, что украинский самолет могли случайно сбить. В частности, катастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксировано горящий самолет еще до падения.

Напомним, и СНБО сообщили, что на борту самолета, который разбился в Иране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины.

Позже стало известно, что жертвами крушения украинского самолета в Иране стали 11 граждан Украины и 165 иностранцев.

Кроме того, в иранском Красном Полумесяце сообщали, что в результате катастрофы украинского самолета в Тегеране погибли все, кто был на борту.

Отметим, что авиакомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Иране.

Кроме того, президент Владимир Зеленский дал поручение генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране. Он заявил, что будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота.