Іран відновить свої ядерні об’єкти з більшою потужністю, - Reuters

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Знищення будівель та заводів не створить для нас проблем, ми відбудуємо їх з більшою потужністю", - заявив президент Ірану державним ЗМІ.

Він додав, що його країна не прагне отримати ядерну зброю, вона має суто цивільне призначення.

"Все це призначене для вирішення проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоров'я людей", - зазначив Пезешкіан, маючи на увазі ядерну діяльність Ірану.

Варто зауважити, що президент Ірану зробив ці заяви під час візиту до Організації з атомної енергії, де зустрівся з керівниками ядерної промисловості країни.