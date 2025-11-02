ua en ru
Головна » Новини » У світі

Іран відновить свої ядерні об’єкти з більшою потужністю, - Reuters

Неділя 02 листопада 2025 15:21
Фото: Масуд Пезешкіан (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Знищення будівель та заводів не створить для нас проблем, ми відбудуємо їх з більшою потужністю", - заявив президент Ірану державним ЗМІ.

Він додав, що його країна не прагне отримати ядерну зброю, вона має суто цивільне призначення.

"Все це призначене для вирішення проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоров'я людей", - зазначив Пезешкіан, маючи на увазі ядерну діяльність Ірану.

Варто зауважити, що президент Ірану зробив ці заяви під час візиту до Організації з атомної енергії, де зустрівся з керівниками ядерної промисловості країни.

Іран продовжує ядерну програму

Раніше ми писали, що президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив про відмову країни виходити з договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

У відповідь, 27 вересня ООН поновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану, що були запроваджені Радою Безпеки ООН з 2006 по 2010 рік.

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти десятків осіб та організацій Ірану.

Водночас Іран активізував будівництво підземного об’єкта біля ядерного комплексу в Натанзі. Це сталося через кілька місяців після того, як США та Ізраїль завдали ударів по основних ядерних об’єктах країни.

