У суботу масштабні санкції ООН проти Ірану вперше за десятиліття знову набули чинності. Причиною став провал переговорів щодо ядерної програми.

Зокрема, ООН відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції. Наприклад, заходи забороняють угоди, пов'язані з ядерною та балістичною ракетною програмою Ірану, і, як очікується, матимуть наслідки для проблемної.

Як стверджується, санкції, запроваджені Радою безпеки ООН у період з 2006 по 2010 рік, були відновлені в суботу о 20:00 за східним часом.

Ба більше, докладені зусилля союзників Ірану - РФ і Китаю, щодо скасування санкцій до квітня - не увінчалися успіхом. У Радбезі не вдалося зібрати достатньої кількості голосів, унаслідок чого заходи набули чинності.

"Ми закликаємо Іран і всі держави повністю дотримуватися цих резолюцій", - заявили глави МЗС Франції, Британії та Німеччини у спільній заяві після закінчення крайнього терміну.

The Times of Israel зазначає, що Іран дозволив інспекторам ООН повернутися на свої ядерні об'єкти. Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що США запропонували короткочасне відтермінування в обмін на передачу всього всього свого запасу збагаченого урану, що назвав неприйнятним.

Reuters пише, що європейські країни теж запропонували відкласти відновлення санкцій на термін до 6 місяців, щоб дати час для переговорів щодо угоди, якщо Іран допустить до ядерних об'єктів інспекторів ООН, розв'яже проблеми із запасами збагаченого урану, та почне переговори зі США.

"Наші країни продовжать використовувати дипломатичні шляхи і вести переговори. Відновлення санкцій ООН - це не кінець дипломатії. Ми настійно закликаємо Іран утриматися від будь-яких дій, що ведуть до ескалації, і повернутися до дотримання своїх гарантій, що юридично зобов'язують", - додали глави МЗС Британії, Франції та Німеччини.