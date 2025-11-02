Иран восстановит свои ядерные объекты с большей мощностью, - Reuters
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна восстановит свои ядерные объекты "с большей мощностью".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Уничтожение зданий и заводов не создаст для нас проблем, мы отстроим их с большей мощностью", - заявил президент Ирана государственным СМИ.
Он добавил, что его страна не стремится получить ядерное оружие, оно имеет сугубо гражданское назначение.
"Все это предназначено для решения проблем людей, для борьбы с болезнями, для здоровья людей", - отметил Пезешкиан, имея в виду ядерную деятельность Ирана.
Стоит заметить, что президент Ирана сделал эти заявления во время визита в Организацию по атомной энергии, где встретился с руководителями ядерной промышленности страны.
Иран продолжает ядерную программу
Ранее мы писали, что президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил об отказе страны выходить из договора о нераспространении ядерного оружия.
В ответ, 27 сентября ООН возобновила эмбарго на поставки оружия и другие санкции против Ирана, которые были введены Советом Безопасности ООН с 2006 по 2010 год.
Правительство Великобритании ввело санкции против десятков лиц и организаций Ирана.
В то же время Иран активизировал строительство подземного объекта возле ядерного комплекса в Натанзе. Это произошло через несколько месяцев после того, как США и Израиль нанесли удары по основным ядерным объектам страны.