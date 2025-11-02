Иран восстановит свои ядерные объекты с большей мощностью, - Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна восстановит свои ядерные объекты "с большей мощностью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Уничтожение зданий и заводов не создаст для нас проблем, мы отстроим их с большей мощностью", - заявил президент Ирана государственным СМИ.

Он добавил, что его страна не стремится получить ядерное оружие, оно имеет сугубо гражданское назначение.

"Все это предназначено для решения проблем людей, для борьбы с болезнями, для здоровья людей", - отметил Пезешкиан, имея в виду ядерную деятельность Ирана.

Стоит заметить, что президент Ирана сделал эти заявления во время визита в Организацию по атомной энергии, где встретился с руководителями ядерной промышленности страны.