Іран активізував будівництво нового підземного ядерного об'єкта, - WP

Іран активізував будівництво підземного об'єкта біля ядерного комплексу в Натанзі. Це сталося через кілька місяців після того, як США та Ізраїль завдали удару по основних ядерних об'єктах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Згідно із супутниковими знімками, Тегеран не припинив свою роботу над ядерною програмою, а, ймовірно, обережно відновлює її, одночасно зміцнюючи ключові об'єкти для захисту від майбутніх авіаударів.

Як пише WP, роботи ведуться на ділянці, відомій як Кух-е Коланг Газ Ла, або гора Кірка, де з 2020 року іранські інженери прокладають тунель глибоко в гірський хребет Загрос. Це місце розташоване приблизно за милю на південь від ядерного комплексу в Натанзі, який став метою бомбардувань США 22 червня.

Міжнародні ядерні інспектори ніколи не були тут, а гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Тегеран раніше цього року відкинув усі його запитання про цей об'єкт.

Аналітики оцінюють, що підземні зали в горі Кірка можуть бути розташовані на глибині 80-100 метрів, що робить їх ще більш захищеними, ніж об'єкт у Фордо.

У 2020 році, коли Іран оголосив про плани з будівництва об'єкта, країна заявляла, що на ньому розміститься виробничий завод зі складання центрифуг - машин, що швидко обертаються, для збагачення урану.

Однак розміри і глибина тунелів на об'єкті викликали в аналітиків підозру, що вони призначені для інших цілей:

або як таємний об'єкт зі збагачення урану;

або як безпечне сховище іранських запасів урану, близького до збройового.

Водночас аналітики кажуть, що будівництво під горою і на її вершині не означає, що Тегеран стрімко поспішає відновити свою ядерну програму, що похитнулася, і прагнути створити ядерну бомбу.

"Адміністрація продовжить стежити за будь-якими спробами Ірану відновити свою ядерну програму. Як заявив президентом Трамп, він ніколи не дозволить Ірану отримати ядерну зброю", - сказав представник Білого дому на умовах анонімності.

Згідно зі звітами МАГАТЕ, до ізраїльських ударів 13 червня, Іран накопичив майже 900 фунтів урану, збагаченого до 60%, що зовсім небагато менше за 90%, необхідних для створення ядерної зброї.

Як пише WP, доля і місцезнаходження цього запасу незрозумілі, що викликає побоювання, що з часом Іран може використовувати його для таємного накопичення компонентів для ядерного пристрою.