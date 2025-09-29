Британія ввела санкції проти десятків осіб та організацій, пов’язаних з Іраном

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти десятків осіб та організацій, пов’язаних з Іраном, у рамках стримування зусиль Тегерана із поширення ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Активи осіб та організацій, які потрапили під обмеження, на території Британії заморожуються. Вони також підлягають фінансовим обмеженням та забороні на поїздки до Британії.

Як повідомляється, Британія додала 71 нову позицію до свого списку санкцій проти Ірану, зокрема високопосадовців іранської ядерної програми та основні фінансові та енергетичні установи.

Санкції проти Ірану

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, Рада ЄС вирішила знову ввести ряд обмежень проти Ірану через його ядерну програму. Раніше ці санкції були призупинені у 2015 році.

До відновлених обмежень входять: заборони на поїздки та заморожування активів для фізичних і юридичних осіб, економічні та фінансові санкції, обмеження у торгівлі нафтопродуктами, газом, дорогоцінними металами та окремим обладнанням, а також заборона на експорт зброї.

Вчора Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану.

Санкції ООН, ухвалені Радою безпеки в резолюціях у 2006 і 2010 роках, знову набули чинності. Спроби відтермінувати їх поновлення провалилися під час щорічної зустрічі світових лідерів в ООН цього тижня.