Иран откроет Ормузский пролив, но есть условие
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил двухнедельное перемирие с США и анонсировал, что страна на этот период открывает Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра в соцсети Х.
В своей публикации Арагчи выразил благодарность представителям Пакистана за усилия по прекращению войны.
Он подчеркнул, что в ответ на просьбу премьера Пакистана о прекращении огня, просьбу США о переговорах на основе их 15-пунктного мирного плана, а также заявление Дональда Трампа о согласии взять 10-пунктный план Ирана за основу для переговоров - Тегеран прекратит огонь и откроет пролив.
Но министр добавил, что пролив будет работать с одной оговоркой.
"Если атаки на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", - пояснил Аббас Арагчи.
США и Иран достигли перемирия
Напомним, что президент США Дональд Трамп требовал от Ирана открыть Ормузский пролив до трех часов ночи 8 апреля. В ином случае он грозил начать бомбить мосты и электростанции по всей стране.
Однако накануне истечения сроков дедлайна, стороны через посредников вели активные переговоры. По итогу Трамп объявил, что согласился на двухнедельное перемирие, которое предлагал Пакистан, но при условии, что будет открыт Ормузский пролив. За эти две недели стороны должны согласовать окончательную мирную сделку.
Тем временем в Совете нацбезопасности Ирана заявили, что их страна победила, а США еще на 10-день войны поняли, что не одержат победу. Также в их трактовке утверждается, что Вашингтон именно "согласился" на 10 пунктов Тегерана. Среди требований - отмена санкций и многое другое.