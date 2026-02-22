Іран та Росія уклали секретну угоду щодо зброї на пів мільярда, - FT

Джерела видання розповіли, що угода передбачає постачання 500 ПЗРК "Верба" та 2 500 ракет "9М336" протягом трьох років.

Зазначається, що угода була укладена на тлі стурбованості Тегерана станом власної системи ППО. Влада Ірану побоюється повторення провалів її роботі, які проявилися під час 12-денної війни в червні, коли ізраїльські удари продемонстрували вразливість стратегічних об'єктів.

Видання пише, що документ також передбачає поставки 500 приладів нічного бачення "Mowgli-2" для відстеження літаків та інших цілей.

Джерела зазначили, що угода носить конфіденційний характер і стала однією з найбільших між Іраном та Росією за останній час.

Що відомо про "Вербу"

"Верба" - один із найсучасніших зенітних комплексів, який має інфрачервоне наведення та здатен уражати крилаті ракети, низьколітні літаки та безпілотники.

Комплекс обслуговують малі мобільні групи, що дозволяє сухопутним силам швидко створювати розосереджену оборону без залежності від стаціонарних радарних установок, які уразливіші до ударів.

Згідно з документами, країна-агресорка продає Ірану ракети 9М336 по 170 000 євро за одиницю, а ПЗРК - по 40 000 євро.