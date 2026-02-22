Иран и Россия заключили секретное соглашение по оружию на полмиллиарда, - FT

Источники издания рассказали, что соглашение предусматривает поставку 500 ПЗРК "Верба" и 2 500 ракет "9М336" в течение трех лет.

Отмечается, что соглашение было заключено на фоне обеспокоенности Тегерана состоянием собственной системы ПВО. Власти Ирана опасаются повторения провалов в ее работе, которые проявились во время 12-дневной войны в июне, когда израильские удары продемонстрировали уязвимость стратегических объектов.

Издание пишет, что документ также предусматривает поставки 500 приборов ночного видения "Mowgli-2" для отслеживания самолетов и других целей.

Источники отметили, что сделка носит конфиденциальный характер и стала одной из крупнейших между Ираном и Россией за последнее время.

Что известно о "Вербе"

"Верба" - один из самых современных зенитных комплексов, который имеет инфракрасное наведение и способен поражать крылатые ракеты, низколетящие самолеты и беспилотники.

Комплекс обслуживают малые мобильные группы, что позволяет сухопутным силам быстро создавать рассредоточенную оборону без зависимости от стационарных радарных установок, которые более уязвимы к ударам.

Согласно документам, страна-агрессор продает Ирану ракеты 9М336 по 170 000 евро за единицу, а ПЗРК - по 40 000 евро.