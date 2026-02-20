Обмежений удар чи масштабна операція? Що відомо про план Трампа щодо Ірану

Вашингтон розглядає кілька сценаріїв тиску на Тегеран - від точкових ударів по військових об'єктах до широкої кампанії з можливими політичними наслідками для іранського керівництва.

Сценарій обмеженого удару

Президент США Дональд Трамп вивчає варіант початкової обмеженої військової операції проти Ірану.

Йдеться про серію точкових ударів по окремих військових або державних об'єктах з метою змусити Тегеран погодитися на умови щодо ядерної угоди.

За даними джерел, такий крок може бути реалізований протягом кількох днів.

Якщо Іран відмовиться припинити збагачення урану, адміністрація допускає перехід до більш масштабної кампанії проти інфраструктури режиму.

При цьому остаточного рішення поки що не ухвалено.

Військове нарощування і дипломатія

На тлі обговорень Пентагон посилює угруповання на Близькому Сході. У регіон направляють додаткові сили, включно з авіаносцем USS Gerald R. Ford, а також сучасними винищувачами і системами ППО.

Паралельно тривають контакти з іранською стороною.

США вимагають припинення ядерних розробок, обмеження ракетної програми та перегляду підтримки збройних формувань у регіоні.

Іран відкидає широкі умови і заявляє, що не прагне до створення ядерної зброї.

Трамп позначив терміни ухвалення рішення. "У будь-якому разі ми укладемо угоду або доб'ємося її укладення", - сказав він.

Ризики ескалації

Американські та міжнародні експерти попереджають, що навіть обмежений удар може спричинити відповідні дії Тегерана і перерости в ширший конфлікт на Близькому Сході.

У Білому домі наголошують, що подальші кроки залежатимуть від реакції Ірану та перебігу переговорів.