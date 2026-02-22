Лідер Ірану готується до загибелі: NYT дізналося план дій на випадок ліквідації

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї розпорядився розробити план дій на випадок його вбивства і можливого збою в системі управління країною під час військового конфлікту з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Під час недавнього загострення з Ізраїлем верховний лідер також визначив трьох можливих наступників, проте їхні імена не розкриваються. Сам Лариджані до цього списку не входить, оскільки не є релігійним діячем.

За інформацією NYT, його вплив в останні місяці посилився: він курирує питання внутрішньої безпеки, контакти з союзниками і бере участь у переговорах з Вашингтоном щодо ядерної програми.

Координацію ключових рішень він довірив колишньому спікеру парламенту і секретарю Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані.

Керівникам наказано визначити до чотирьох можливих заступників на випадок розриву зв'язку з верховним лідером або його загибелі.

За даними шістьох високопоставлених іранських чиновників і представників Корпусу вартових ісламської революції,Хаменеї делегував частину повноважень вузькому колу довірених осіб і доручив створити багаторівневу систему спадкоємності у військовому та цивільному управлінні.

США готують удари по Ірану?

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США розглядають різні варіанти військової операції проти Ірану - від точкових ударів по представниках режиму аятолл до повної зміни режиму.

Вчора, 21 лютого, стало відомо, що новітній американський авіаносець після переходу через Атлантику з'явився в Середземному морі. Пересування корабля викликало обговорення серед військових аналітиків і спостерігачів через можливий подальший маршрут і завдання.

Саме цей район розглядається як найбільш близька точка, де присутність авіаносної ударної групи може мати практичний військовий сенс.

Відстань до території Ірану перевищує 1500 кілометрів, однак палубна авіація здатна діяти на такій дистанції за підтримки повітряних танкерів.

Крім того, ракетні есмінці, що входять до складу авіаносної групи, потенційно можуть брати участь у системі протиракетного захисту Ізраїлю в разі ракетних пусків.

Також раніше повідомлялося, що США розглядають план вбивства лідера Ірану Алі Хаменеї.