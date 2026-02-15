Іран пропонує угоду США: нафта та літаки в обмін на послаблення тиску, - Reuters

Іран запропонував США масштабну економічну угоду в межах ядерних переговорів. Тегеран готовий відкрити доступ до своїх нафтогазових родовищ та авіаційного ринку в обмін на зняття санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Економічні пропозиції Тегерана

За інформацією видання, заступник директора МЗС Ірану з питань економічної дипломатії Хамід Ганбарі заявив, що для забезпечення довговічності майбутньої угоди США також мають отримувати пряму економічну вигоду в сферах із високою та швидкою віддачею.

Наразі сторони обговорюють спільні інвестиції в нафтогазові родовища, гірничодобувну промисловість та закупівлю цивільних літаків.

"Спільні інтереси в нафтогазових родовищах, спільні родовища, інвестиції в гірничодобувну промисловість і навіть закупівля літаків включені до переговорів", - зазначив Ганбарі.

На його думку, ядерний пакт 2015 року не забезпечив належних економічних інтересів Вашингтона, тому зараз пропонується новий прагматичний підхід.

Ядерні компроміси та військові ризики

Тегеран сигналізує про готовність до певних поступок, зокрема щодо розбавлення свого найбільш високозбагаченого урану.

Заступник міністра закордонних справ Маджид Тахт-Раванчі натякнув на можливість компромісу, зауваживши, що наразі м’яч "на боці Америки, щоб довести, що вони хочуть укласти угоду".

Проте Іран категорично відмовляється від повної відмови від збагачення урану.

Водночас дипломатичні зусилля супроводжуються зростанням напруги. США відправили до регіону другий авіаносець та готуються до можливої військової кампанії у разі провалу переговорів.

Крім того, Білий дім спільно з Ізраїлем розробляє механізми для обмеження експорту іранської нафти до Китаю.

Черговий раунд прямих переговорів між представниками США та Ірану має відбутися найближчого вівторка у Женеві.