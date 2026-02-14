Трамп розповів, як Іран може запобігти ударам США

Врятувати Іран від ударів Сполучених Штатів зможе тільки "правильна угода" з Вашингтоном. Водночас зміна режиму в Ірані - це найкраще, що могло б статися.

Про це заявив американський лідер Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Журналіст поставив Трампу запитання, що Іран може зробити, щоб уникнути атаки? Той відповів наступне:

"Укласти з нами угоду, яку вони повинні були укласти з самого початку. Якщо вони підуть на правильну угоду, ми цього робити не будемо. Історично вони цього не робили", - заявив президент США.

Він також додав, що політики в Тегерані тільки багато говорять, але не демонструють жодних дій. Також, за словами Трампа, зміна режиму в Ірані - "це найкраще, що могло б статися".

"Уже 47 років вони тільки говорять, говорять і говорять, і тим часом ми втратили багато життів, поки вони говорять - людям відривало ноги, руки, були понівечені обличчя", - підкреслив глава Білого дому.