Іран створює з людей "живий ланцюг", щоб прикрити енергетику від ударів США

Зокрема, агентство опублікувало повідомлення про "живий ланцюг" на електростанції в Керманшаху. На фото видно групу іранців, які зібралися навколо об'єкта та тримають у руках плакати з написами та державні прапори Ірану.

Окремо Mehr News Agency показало "живий ланцюг" на електростанції в Тебризі.

Ще один допис стосувався Білого мосту в Ахвазі на півдні Ірану. Там люди вишикувалися вздовж мосту, утворивши "живий ланцюг", і розтягнули довжелезний державний прапор Ірану.

У дописах агентства таких учасників називають "іранськими патріотами". Водночас сам характер цих акцій свідчить, що влада намагається використати присутність цивільних як додатковий фактор стримування, аби ускладнити можливі удари по енергетичній та іншій важливій інфраструктурі.