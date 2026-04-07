Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран создает из людей "живую цепь", чтобы прикрыть энергетику от ударов США

18:06 07.04.2026 Вт
2 мин
На фото видны толпы с флагами Ирана вокруг важных объектов
aimg Мария Науменко
Фото: "живая цепь" из иранцев (Mehr News Agency)

Иранские власти на фоне ультиматумов США фактически пытаются прикрыть часть критической инфраструктуры людьми. Иранские СМИ обнародовали фото с "живыми цепями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения иранского Mehr News Agency в соцсети X.

Читайте также: Наземная операция в Иране близко? США бьют по острову Харг, мостам и стягивают войска

В частности, агентство опубликовало сообщение о "живой цепи" на электростанции в Керманшахе. На фото видно группу иранцев, которые собрались вокруг объекта и держат в руках плакаты с надписями и государственные флаги Ирана.

Отдельно Mehr News Agency показало "живую цепь" на электростанции в Тебризе.

Еще одно сообщение касалось Белого моста в Ахвазе на юге Ирана. Там люди выстроились вдоль моста, образовав "живую цепь", и растянули длинный государственный флаг Ирана.

В сообщениях агентства таких участников называют "иранскими патриотами". В то же время сам характер этих акций свидетельствует, что власти пытаются использовать присутствие гражданских как дополнительный фактор сдерживания, чтобы усложнить возможные удары по энергетической и другой важной инфраструктуре.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп резко повысил ставки, пригрозив Ирану новыми ударами в случае невыполнения его требований. Он заявил, что Тегеран должен открыть Ормузский пролив до 20:00 7 апреля по восточному времени США, что соответствует 03:00 8 апреля по Киеву, иначе под удар могут попасть все иранские электростанции и другие объекты критической инфраструктуры.

В то же время 7 апреля Axios со ссылкой на источник сообщил, что Трамп может отложить такой удар в последний момент. Однако сам факт этих угроз уже спровоцировал в Тегеране демонстративную мобилизацию людей вокруг критической инфраструктуры.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранБлижний восток