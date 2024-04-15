Іран стверджує, що попереджав країни перед ударом по Ізраїлю. В США спростовують

Офіційні особи Туреччини, Йорданії та Іраку заявили, що Іран широко сповістив про підготовку ударів по Ізраїлю за кілька днів до атаки, включаючи деякі подробиці нападу. Проте чиновники США стверджують, що Тегеран не попередив Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Амірабдоллахяна, Тегеран повідомив сусідні країни та союзника Ізраїлю США за 72 години до того, що завдасть удару.

В Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що відомство розмовляло з Вашингтоном і Тегераном перед нападом на Ізраїль, та передало повідомлення як посередник, щоб переконатися, що реакція буде "пропорційною".

"Іран сказав, що реакція буде відповіддю на атаку Ізраїлю на його посольство в Дамаску, і що вона (реакція, - ред.) не піде далі цього. Ми усвідомлювали можливості. Події не були несподіванкою", - сказало Rueters турецьке дипломатичне джерело.

При цьому один високопоставлений чиновник в адміністрації президента США Джо Байдена у розмові з журналістами спростував заяву Амірабдоллахіана, вказавши, що Вашингтон мав контакти з Іраном через швейцарських посередників, але не отримав повідомлення про напад за 72 години.

"Це абсолютно неправда. Вони не повідомили, не передали жодного сигналу", - цитує агентство американського чиновника.

За словами невказаного чиновника США, Тегеран надіслав Вашингтону повідомлення лише після того, як розпочалися удари. Він додав, що заява Ірану про широке попередження може бути спробою компенсувати відсутність будь-якої серйозної шкоди від нападу.

"Ми отримали повідомлення від іранців, оскільки це тривало, через швейцарців", - заявив Reuters представник США. Також американська сторона припускає, що Тегеран сподівався завдати суттєвих руйнувань своїми ударами.

Удар Ірану по Ізраїлю

Нагадаємо, пізно ввечері 13 квітня Іран став запускати по території Ізраїлю десятки ударних безпілотників і ракет. Повідомлялося, що "десятки ракет" були запущені і з Лівану на північ Ізраїлю, і у відповідь ЦАХАЛ завдав удару по ряду військових структур у Лівані. Також удари здійснювалися з Іраку та Ємену. Загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 300 дронів і ракет. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку з боку Ірану. За його словами, Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни.

Перед та після атаки

Також нагадаємо, що 6 квітня США заявили про стан підвищеної готовності через можливий удар Ірану по об'єктах на території Ізраїлю, в тому числі американських.

А 12 квітня, коментуючи можливий удар Ірану, президент США Джо Байден сказав, що "це станеться швидше раніше, ніж пізніше", закликав Тегеран не робити цього, та запевнив у відданості Сполучених Штатів у питанні захисту Ізраїлю.

Також повідомлялося, що 14 квітня "Група семи" (G7) зробила спільну заяву після онлайн-зустрічі щодо атаки Ірану на Ізраїль. На іранську атаку також відреагували в НАТО.

Тим часом Іран заявив, що може завдати ударів по Ізраїлю зі більшою силою у разі, якщо Тель-Авів "помститься" за повітряний напад 14 квітня. Виступаючи перед іноземними послами в Тегерані, глава МЗС Ірану Хосейн Амірабдоллахіан сказав, що країна також повідомила Штати, що удари по Ізраїлю будуть "обмеженими", і будуть спрямовані "на самооборону".