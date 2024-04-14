G7 і НАТО відреагували на атаку Ірану на Ізраїль: що заявили
"Група семи" (G7) зробила спільну заяву після онлайн-зустрічі щодо атаки Ірану на Ізраїль. На іранську атаку також відреагували в НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому та допис речниці НАТО Фари Дахлалл у Twitter.
Заява G7
"Ми, лідери G7, однозначно найрішучіше засуджуємо прямий і безпрецедентний напад Ірану на Ізраїль. Іран випустив сотні безпілотників і ракет по Ізраїлю. Ізраїль за допомогою своїх партнерів відбив атаку", - йдеться у заяві G7, яку опублікував Білий дім.
Лідери G7 також висловили "повну солідарність і підтримку" Ізраїлю та його народу та підтвердили відданість його безпеці.
"Своїми діями Іран ще більше зробив крок до дестабілізації регіону та ризикує спровокувати неконтрольовану регіональну ескалацію. Цього треба уникати. Ми продовжуватимемо працювати над стабілізацією ситуації та уникненням подальшої ескалації", - зазначили лідери G7 у заяві.
Водночас лідери G7 звернулися до Ірану та його прибічників з вимогою припинити свої напади на Ізраїль.
"І ми готові вжити подальших заходів зараз і у відповідь на подальші дестабілізуючі ініціативи", - наголошується в заяві G7.
Реакція НАТО
Речниця НАТО у своєму дописі в соцмережі Twitter зазначила, що в Альянсі засуджують дії Ірану і закликають до "стриманості".
"Життєво важливо, щоб конфлікт на Близькому Сході не вийшов з-під контролю", - наголосила вона.
Атака Ірану на Ізраїль
В ніч на 14 квітня Іран атакував Ізраїль сотнями ударних безпілотників і ракет. В Ізраїлі заявили, що майже всі повітряні цілі були збиті, а збиток від атаки був незначним. Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Після цього стало відомо, що Італія скликала термінове засідання G7, щоб обговорити загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас глава європейської дипломатії Жозеп Боррель скликав на вівторок онлайн-зустріч міністрів закордонних справ ЄС.
Як писало РБК-Україна, президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку з боку Ірану. За його словами, Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни.
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