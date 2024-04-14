G7 і НАТО відреагували на атаку Ірану на Ізраїль: що заявили

"Група семи" (G7) зробила спільну заяву після онлайн-зустрічі щодо атаки Ірану на Ізраїль. На іранську атаку також відреагували в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому та допис речниці НАТО Фари Дахлалл у Twitter.

Заява G7

"Ми, лідери G7, однозначно найрішучіше засуджуємо прямий і безпрецедентний напад Ірану на Ізраїль. Іран випустив сотні безпілотників і ракет по Ізраїлю. Ізраїль за допомогою своїх партнерів відбив атаку", - йдеться у заяві G7, яку опублікував Білий дім.

Лідери G7 також висловили "повну солідарність і підтримку" Ізраїлю та його народу та підтвердили відданість його безпеці.

"Своїми діями Іран ще більше зробив крок до дестабілізації регіону та ризикує спровокувати неконтрольовану регіональну ескалацію. Цього треба уникати. Ми продовжуватимемо працювати над стабілізацією ситуації та уникненням подальшої ескалації", - зазначили лідери G7 у заяві.

Водночас лідери G7 звернулися до Ірану та його прибічників з вимогою припинити свої напади на Ізраїль.

"І ми готові вжити подальших заходів зараз і у відповідь на подальші дестабілізуючі ініціативи", - наголошується в заяві G7 .

Реакція НАТО

Речниця НАТО у своєму дописі в соцмережі Twitter зазначила, що в Альянсі засуджують дії Ірану і закликають до "стриманості".

"Життєво важливо, щоб конфлікт на Близькому Сході не вийшов з-під контролю", - наголосила вона.