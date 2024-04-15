Иран утверждает, что предупреждал страны перед ударом по Израилю. В США опровергают

Официальные лица Турции, Иордании и Ирака заявили, что Иран широко известил о подготовке ударов по Израилю за несколько дней до атаки, включая некоторые подробности нападения. Однако чиновники США утверждают, что Тегеран не предупредил Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахяна, Тегеран сообщил соседним странам и союзнику Израиля США за 72 часа до нанесения удара.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что ведомство разговаривало с Вашингтоном и Тегераном перед нападением на Израиль, и передало сообщение как посредник, чтобы убедиться, что реакция будет "пропорциональной".

"Иран сказал, что реакция будет ответом на атаку Израиля на его посольство в Дамаске, и что она (реакция, - ред.) не пойдет дальше этого. Мы осознавали возможности. События не были неожиданностью", - сказал Rueters турецкий дипломатический источник.

При этом один высокопоставленный чиновник в администрации президента США Джо Байдена в разговоре с журналистами опроверг заявление Амирабдоллахиана, указав, что Вашингтон имел контакты с Ираном через швейцарских посредников, но не получил сообщения о нападении за 72 часа.

"Это абсолютно неправда. Они не сообщили, не передали ни одного сигнала", - цитирует агентство американского чиновника.

По словам неуказанного чиновника США, Тегеран направил Вашингтону сообщение только после того, как начались удары. Он добавил, что заявление Ирана о широком предупреждении может быть попыткой компенсировать отсутствие какого-либо серьезного ущерба от нападения.

"Мы получили сообщение от иранцев, поскольку это продолжалось, через швейцарцев", - заявил Reuters представитель США. Также американская сторона предполагает, что Тегеран надеялся нанести существенные разрушения своими ударами.

Удар Ирана по Израилю

Напомним, поздно вечером 13 апреля Иран стал запускать по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет. Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и ответный ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары производились из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана. По его словам, Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.

Перед и после атаки

Также напомним, что 6 апреля США заявили о состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по объектам на территории Израиля, в том числе американских.

А 12 апреля, комментируя возможный удар Ирана, президент США Джо Байден сказал, что "это произойдет скорее раньше, чем позже", и призвал Тегеран не делать этого, а также заверил в преданности Штатов в вопросе защиты Израиля.

Также сообщалось, что 14 апреля "Группа семи" (G7) сделала совместное заявление после онлайн-встречи об атаке Ирана на Израиль. На иранскую атаку также отреагировали в НАТО.

Между тем Иран заявил, что может нанести удары по Израилю с большей силой в случае, если Тель-Авив "отомстит" за воздушное нападение 14 апреля. Выступая перед иностранными послами в Тегеране, глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахиан сказал, что страна также сообщила Штатам, что удары по Израилю будут "ограниченными", и будут направлены "на самооборону".