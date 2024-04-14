Президент Ізраїлю про атаку Ірану: це оголошення війни

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав "оголошенням війни" повітряну атаку з боку Ірану, яка сталася в ніч на 14 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

"Це оголошення війни", - сказав президент Ізраїлю, коментуючи іранську атаку.

Герцог зазначив, що зараз Ізраїль "розглядає всі варіанти" відповіді на атаку, але не шукає війни.

"Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо про наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту і оборони нашого народу. Ми не шукаємо війни", - наголосив він.

За словами ізраїльського президента, іранська атака стала ще один прикладом того, як Іран поширює хаос, терор та нестабільність по всьому світу.