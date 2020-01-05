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Трамп пригрозил ударить по более полусотни объектов в Иране

Новости » Политика     05.01.2020 - 02:50
Трамп пригрозил ударить по более полусотни объектов в Иране
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Атаки могут включить в себя также объекты культуры

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

По его словам, в этот перечень включены также объекты культуры. Атака на Иран произойдет в случае нападения на американцев.

"Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", - написал Трамп в Twitter.

Американский президент также раскритиковал угрозы Ирана отомстить за убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, которого он назвал лидером террористов.

Трамп, говоря о 52 американских заложниках, имел в виду захват посольства США в Тегеране в ноябре 1979 года после исламской революции в Иране. Тогда в руках протестующих, требовавших от США выдачи шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, оказались 66 человек, вскоре 13 из них были отпущены, остальные 52 заложника пробыли в плену 444 дня и оказались на свободе лишь в 1981 году.

Напомним, по приказу Трампа военные США нанесли удар возле аэрорта в Иране по автоколонне иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб. Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире". По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.

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