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США перебросили бомбардировщиков поближе к Ирану

Новости » Политика     07.01.2020 - 11:00
США перебросили бомбардировщиков поближе к Ирану
Иллюстративное фото (Pixabаy)

Авиабазы в Индийском океане B-52 могут быть задействованы против Ирана

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, поближе к Ирану. Об этом сообщает Fox News.

Сообщается, что авиабазы в Индийском океане B-52 могут быть задействованы против Ирана, если будет отдан соответствующий приказ, однако сама по себе переброска бомбардировщиков еще не означает, что такой приказ отдан.

В свою очередь, The Wall Street Journal напоминает, что в 2019 году группа B-52 некоторое время находилась на авиабазе США в Катаре, однако затем была выведена из этой страны. Со ссылкой на данные Пентагона WSJ сообщает, что в регион планируется вернуть шесть B-52.

Напомним, Боррель 5 января во время разговора с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом призвал Иран к максимальной сдержанности и предложил помощь в снижении внешнеполитической напряженности, которая возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее в Пентагоне назвали письмо, в котором говорилось о выводе американских войск из Ирака "ошибкой", и что оно было плохо сформулировано, неверно предполагая, что США выводят войска.

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