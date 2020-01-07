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Іран розробив 13 варіантів відповіді на вбивство Сулеймані

Новини » Політика     07.01.2020 - 11:41
Іран розробив 13 варіантів відповіді на вбивство Сулеймані
Фото: Касем Сулеймані (з відкритих джерел)

В Ірані заявили, що найм'якший з даних варіантів може стати "кошмаром" для США

Вища ради нацбезпеки Ірану розробила 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані. Про це заявив секретар Радбезу Алі Шамхани, повідомляють іранські ЗМІ.

Шамхани зазначив, що найм'якший з даних варіантів може стати "кошмаром" для США.

Відзначимо, вчора іракська влада розпочала підготовку механізму виведення іноземних військ з країни. Іракський уряд також обмежив наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

За даними видання Washington Post, держсекретар США Майк Помпео був одним з головних прихильників операції з ліквідації Сулеймані.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" 52 об'єктах на території Іраку. Німеччина засудила дії США.

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