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Помпео был одним из главных сторонников убийства Сулеймани, - WP

Новости » Политика     06.01.2020 - 12:49
Помпео был одним из главных сторонников убийства Сулеймани, - WP
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео впервые завел речь о ликвидации Сулеймани несколько месяцев назад

Госсекретарь США Майк Помпео был одним из главных сторонников операции по ликвидации Сулеймани. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники.

По данным издания, Помпео впервые завел речь о ликвидации Сулеймани несколько месяцев назад, однако ни Трамп, ни представители Пентагона не захотели одобрить такую операцию. Помпео вновь стал активно убеждать президента убить Сулеймани несколько дней назад.

По словам источника Washington Post, он обсуждал такую возможность с президентом каждый день по нескольку раз.

Напомним, 3 января США провели авиаудар по колонне генерала Сулеймани вблизи аэропорта в столице Ирака Багдаде, в результате которого погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Касем Сулеймани.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 объектам на территории Ирака.

Однако министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что угрожать Ираку санкциями в ответ на решение парламента страны вывести американские войска с территории республики "не очень полезно".

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