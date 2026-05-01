ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Атака на Тернополь Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Иран смягчил условия для возобновления мирных переговоров с США, - WSJ

23:33 01.05.2026 Пт
2 мин
Когда Иран готов провести новый раунд переговоров с США?
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава МИД Ирана Аббас Аракчи (Getty Images)
Иран представил США новое предложение по прекращению войны, намекнув на компромисс для возобновления мировых переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников, стороны по-прежнему далеки друг от друга по основным вопросам, а именно - возобновлению работы Ормузского пролива и иранской ядерной программы. Это говорит о том, что переговоры будут оставаться напряженными.

Но несмотря на все это, Иран сделал шаг навстречу США, предложив обсудить условия Тегерана по открытию Ормузского пролива одновременно с гарантиями США по прекращению атак и снятию блокады иранских портов.

Для понимания, ранее Иран требовал от США снятия блокады в качестве предварительного условия для переговоров и согласия на условия прекращения войны, прежде чем обсуждать вопросы будущего управления проливом и ядерную программу страны.

Кроме того, теперь Иран готов обсуждать вопросы своей ядерной программы в обмен на снятие санкций со стороны США.

Тегеран дал понять посредникам, что готов сесть за стол переговоров Пакистане уже в начале следующей недели, если Вашингтон будет открыть для нового предложения.

Завершение войны

Напомним, сегодня в СМИ стало известно, что Иран передал Пакистану текст нового плана переговоров с США. Главным приоритетом в нем оставалось прекращение войны и достижение мира.

При этом президент США Дональд Трамп раскритиковал последнее предложение Ирана. Он отметил, что недоволен документом и сомневается, что сделку удастся заключить. Хотя и не уточнил, что именно ему не нравится.

На фоне информации о возможном возобновлении переговоров, Politico написало, что Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении войны с Ираном. Причиной тому стал 60-дневный срок, согласно которому, военные операции должны быть прекращены, если за их проведение не проголосовали законодатели.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
