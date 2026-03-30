Іран погодився з більшістю пунктів мирного плану США, - Трамп

На запитання про те, чи відповів Іран на пункти, лідер США сказав таке:

"Вони відповіли нам за більшістю пунктів. Чому б їм це не зробити? Вони згодні з нашим планом. Ми запросили 15 пунктів, і здебільшого ми збираємося запросити ще пару пунктів", - заявив Трамп.

Також він повідомив, що Іран передав США нафту, яка буде відправлена вже сьогодні в понеділок, щоб "довести серйозність своїх намірів".

"І щоб довести серйозність своїх намірів, вони подарували нам усі ці човни. Коли я чотири дні тому говорив про подарунок, я сказав, що вони подарували мені подарунок, але не вважав себе вправі говорити, що це було. А це було вісім плюс два. Десять величезних човнів із нафтою. І сьогодні вони подарували нам ще один подарунок. Вони подарували нам 20 човнів із нафтою, відвантаження яких почнеться завтра", - сказав він.

Трамп додав, що у США та Ірану проходять хороші, як прямі, так і непрямі переговори. На його думку, сторони досягають багато "дуже важливих результатів".

Два регіональних джерела сказали CNN, що запропонований адміністрацією Трампа пакет із 15 пунктів включає обмеження на обороноздатність Ірану, припинення підтримки проксі-сил і визнання права Ізраїлю на існування. Раніше Трамп говорив CNN, що Тегеран зобов'язався не володіти ядерною зброєю.