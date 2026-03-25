Іран розкритикував 15-пунктний мирний план США та висунув свої вимоги, - ЗМІ

17:34 25.03.2026 Ср
2 хв
Тегеран вимагає зупинити атаки і гарантій, що війна не повториться
aimg Марія Науменко
Фото: прапор Ірану (Getty Images)

Іран розкритикував 15-пунктний мирний план США, назвавши його "надмірним", і висунув власні умови для припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами іранського джерела, Тегеран ознайомився з пропозицією президента США Дональда Трампа, однак не вважає її прийнятною в нинішньому вигляді.

"Іран припинить війну в обраний ним час лише за умови виконання своїх вимог", - наголосив співрозмовник видання.

Він також наголосив, що Тегеран "не дозволить президенту США Трампу диктувати терміни закінчення війни".

За словами чиновника, Іран уже передав Вашингтону через посередника, що продовжуватиме захищатися.

Першою умовою Тегерана для припинення війни названо повне припинення атак на Іран.

Ще однією вимогою є гарантована компенсація за збитки, яких Іран зазнав під час бойових дій.

Що відомо про 15-пунктний план Трампа

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США передали Ірану мирний план із 15 пунктів, який має на меті припинення бойових дій на Близькому Сході.

Серед ключових пропозицій - передача під міжнародний контроль 440 кілограмів високозбагаченого урану, що зберігається на території Ірану.

Окреме місце в плані займає ситуація навколо Ормузької протоки, яка фактично опинилася заблокованою після початку військової операції США та Ізраїлю.

