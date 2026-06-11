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Иран перекрыл Ормузский пролив и пригрозил "адом" на Ближнем Востоке, - CNN

14:20 11.06.2026 Чт
2 мин
Любое судно, которое будет пытаться пройти Ормуз, станет мишенью
aimg Валерий Ульяненко
Иран перекрыл Ормузский пролив и пригрозил "адом" на Ближнем Востоке, - CNN Иллюстративное фото: судам угрожают обстрелом в случае попытки пройти Ормуз (Getty Images)
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Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для всех типов судов на фоне возобновления американских воздушных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что пролив перекрыт для всех торговых, нефтяных и других кораблей. Иранские военные пригрозили, что любое судно, которое попытается пройти по этому маршруту, станет мишенью для атаки.

"Вы ставите под угрозу безопасность священного пролива Ормуз? Мы превратим этот регион в ад для вас со всей территории Ирана", - заявил командующий Воздушно-космических сил КСИР Сайед Хоссейн Мусави Эфтехари.

В то же время центральное командование США опровергло заявления Тегерана о блокировании маршрута. В Вашингтоне отметили, что коммерческие суда продолжают свободно проходить через Ормузский пролив.

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При этом иранские государственные медиа заявляют о вооруженных столкновениях между армиями обеих стран в проливе и якобы поражении двух судов. В США эту информацию отрицают, отмечая, что ни один их военный корабль не пострадал.

Напомним, во вторник, 9 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что накануне в районе Ормузского пролива иранские силы сбили американский военный вертолет AH-64. В ответ он пригрозил Ирану новыми ударами.

Уже в ночь на 10 июня американские войска атаковали иранские системы ПВО, наземные командные пункты и другие военные объекты. Тегеран, в свою очередь, сообщил об ударах по американским целям на Ближнем Востоке.

После этого Трамп заявил, что Иран затягивает переговорный процесс, из-за чего стране придется "заплатить". Впоследствии он также предупредил о подготовке еще одного удара.

Вчера вечером американские СМИ сообщили, что Трамп провел совещание в ситуационном центре Белого дома, где обсуждалось возможное возобновление атак. Среди вариантов рассматривалась масштабная, но кратковременная операция, призванная повлиять на позицию Ирана на переговорах.

Вскоре после этого глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США могут нанести новый удар уже ближайшей ночью или в течение суток. Именно так и произошло - в ночь на 11 июня американские войска возобновили бомбардировку Ирана.

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Соединенные Штаты Америки Иран Ормузский пролив
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