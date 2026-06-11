Иран перекрыл Ормузский пролив и пригрозил "адом" на Ближнем Востоке, - CNN

Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для всех типов судов на фоне возобновления американских воздушных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что пролив перекрыт для всех торговых, нефтяных и других кораблей. Иранские военные пригрозили, что любое судно, которое попытается пройти по этому маршруту, станет мишенью для атаки.

"Вы ставите под угрозу безопасность священного пролива Ормуз? Мы превратим этот регион в ад для вас со всей территории Ирана", - заявил командующий Воздушно-космических сил КСИР Сайед Хоссейн Мусави Эфтехари.

В то же время центральное командование США опровергло заявления Тегерана о блокировании маршрута. В Вашингтоне отметили, что коммерческие суда продолжают свободно проходить через Ормузский пролив.

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При этом иранские государственные медиа заявляют о вооруженных столкновениях между армиями обеих стран в проливе и якобы поражении двух судов. В США эту информацию отрицают, отмечая, что ни один их военный корабль не пострадал.

Напомним, во вторник, 9 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что накануне в районе Ормузского пролива иранские силы сбили американский военный вертолет AH-64. В ответ он пригрозил Ирану новыми ударами.

Уже в ночь на 10 июня американские войска атаковали иранские системы ПВО, наземные командные пункты и другие военные объекты. Тегеран, в свою очередь, сообщил об ударах по американским целям на Ближнем Востоке.

После этого Трамп заявил, что Иран затягивает переговорный процесс, из-за чего стране придется "заплатить". Впоследствии он также предупредил о подготовке еще одного удара.