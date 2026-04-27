Іран передав США нову пропозицію про припинення війни, - Axios

За даними видання, пропозиція, подана США через пакистанських посередників, насамперед спрямована на врегулювання кризи навколо протоки та американської блокади. Зокрема:

у рамках цієї угоди перемир'я може бути продовжено на тривалий період, або ж сторони домовляться про остаточне припинення війни;

згідно з пропозицією, ядерні переговори почнуться лише на пізнішому етапі, після відкриття протоки або зняття блокади.

Як пише Axios, Білий дім отримав цю пропозицію, але поки неясно, чи готові США її розглянути.

"Це делікатні дипломатичні переговори, і США не будуть вести переговори через пресу. Як сказав президент, Сполучені Штати тримають козирі в руках і укладуть угоду тільки в тому разі, якщо інтереси американського народу будуть на першому місці, і Іран ніколи не отримає ядерну зброю", - сказала виданню представниця прес-служби Білого дому Олівія Вейлс.

Переговори було зірвано

Варто зазначити, що криза в переговорах між США та Іраном поглибилася цими вихідними після того, як візит глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі до Пакистану закінчився без будь-якого прогресу.

Зокрема, Білий дім оголосив, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з Арагчі в Ісламабаді, але при цьому іранці не дали однозначної відповіді. На цьому тлі Дональд Трамп заявив Axios, що позиція Ірану змусила його скасувати поїздку.

"Я не бачу сенсу відправляти їх у 18-годинний переліт у нинішній ситуації. Це занадто довго. Ми можемо зробити це телефоном. Іранці можуть зателефонувати нам, якщо захочуть. Ми не збираємося їхати просто так, щоб сидіти там", - пояснив президент США.

Уже в неділю Арагчі провів переговори з офіційними особами Оману в Маскаті, які були присвячені Ормузькій протоці. Після цього він повернувся в Ісламабад для другого раунду переговорів.

Також очікується, що сьогодні в понеділок Арагчі буде з візитом у Москві і зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним. Хоча низка росЗМІ пишуть, що він уже прибув до Росії.

Крім того, за словами двох джерел, під час зустрічей в Ісламабаді глава МЗС Ірану порушив питання про можливість обійти ядерне питання.

У вихідні Арагчі ясно дав зрозуміти пакистанським, єгипетським, турецьким і катарським посередникам, що всередині керівництва Ірану немає консенсусу з приводу того, як реагувати на вимогу США. Адже як відомо, Вашингтон хоче, щоб Тегеран призупинив збагачення урану щонайменше на десятиліття і вивіз збагачений уран із країни.

Що планує робити Трамп

За словами трьох американських чиновників, Трамп у понеділок планує провести нараду в Ситуаційному центрі щодо Ірану зі своєю командою, яка займається питаннями нацбезпеки і зовнішньої політики.

Одне з джерел повідомило, що команда Трампа обговорить безвихідну ситуацію в переговорах і можливі подальші кроки.

Напередодні президент США в інтерв'ю Fox News дав зрозуміти, що хоче продовжити морську блокаду, яка перекриває експорт іранської нафти. Він сподівається, що це змусить Тегеран піти на поступки протягом наступних кількох тижнів.

"Коли через вашу систему протікає величезна кількість нафти... якщо з якоїсь причини цей трубопровід перекривається, тому що ви не можете завантажити нафту в контейнери або на судна... відбувається вибух цього трубопроводу зсередини... Кажуть, що у них є всього близько трьох днів, перш ніж це станеться", - сказав Трамп.