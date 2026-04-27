Іранський міністр їде до Путіна обговорити невдалі переговори зі США
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у понеділок, 27 квітня, приїде до РФ на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Ірану.
Зазначається, що в ході візиту Аракчі зустрінеться з високопоставленими офіційними особами РФ. Зокрема, він обговорить з російськими посадовцями поточний стан переговорів зі США, припинення вогню та пов'язані з ним питання.
Своєю чергою посол Ірану у РФ Казем Джалалі повідомив, що очікується зустріч глави іранського МЗС і очільника Кремля Володимира Путіна.
"Якщо будуть якісь ініціативи, обидві сторони проведуть консультації та обговорення щодо них, а також щодо спільних ініціатив", - сказав посол.
Як відомо, раніше ЗМІ неодноразово інформували, що Росія передає Ірану дані розвідки, які використовуються для наведення ударів по американських військах на Близькому Сході.
Однак у Дональда Трампа заперечили допомогу Ірану з боку Росії, повіривши представникам Кремля "на слово".
Нагадаємо, Трамп напередодні заявив, що в Ірану залишилося близько трьох днів до того моменту, як нафтова інфраструктура країни вибухне.
Переговори США та Ірану звірвались на цих вихідних. Трамп в останній момент не пустив своїх представників до Ісламабаду, де пройшов їх перший раунд.
Сторони ніяк не можуть знайти компроміс. Тегеран каже, що США задають максималістичні умови, тому Іран перед цим теж не хотів зустрічатись.
Головна вимога Вашингтону щодо Ірану - відмова останнього від ядерної програми, однак Тегеран не збирається просто так поступатись у цьому питанні та требує повернення заморожених у кількох країнах активів.