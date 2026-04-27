Иран передал США новое предложение о прекращении войны, - Axios

По данным издания, предложение представленное США через пакистанских посредников, в первую очередь направлено на урегулирование кризиса вокруг пролива и американской блокады. В частности:

в рамках этой сделки перемирие может быть продлено на длительный период, либо же стороны договорятся об окончательном прекращении войны;

согласно предложению, ядерные переговоры начнутся лишь на более позднее этапе, после открытия пролива или снятия блокады.

Как пишет Axios, Белый дом получил это предложение, но пока неясно, готовы ли США его рассмотреть.

"Это деликатные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, Соединенные Штаты держат козыри в руках и заключат сделку только в том случае, если интересы американского народа будут на первом месте, и Иран никогда не получит ядерное оружие", - сказала изданию представитель пресс-службы Белого дома Оливия Уэйлс.

Переговоры были сорваны

Стоит отметить, во кризис в переговорах между США и Ираном углубился в эти выходные после того, как визит главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан закончился без какого-либо прогресса.

В частности, Белый дом объявил, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с Арагчи в Исламабаде, но при этом иранцы не дали однозначного ответа. На этом фоне Дональд Трамп заявил Axios, что позиция Ирана заставила его отменить поездку.

"Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся ехать просто так, чтобы сидеть там", - пояснил президент США.

Уже в воскресенье Арагчи провел переговоры с официальными лицами Омана в Маскате, которые были посвящены Ормузскому проливу. После этого он вернулся в Исламабад для второго раунда переговоров.

Также ожидается, что сегодня в понедельник Арагчи будет с визитом в Москве и встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Хотя ряд росСМИ пишут, что он уже прибыл в Россию.

Кроме того, по словам двух источников, во время встреч в Исламабаде глава МИД Ирана поднял вопрос о возможности обойти ядерный вопрос.

В выходные Арагчи ясно дал понять пакистанским, египетским, турецким и катарским посредникам, что внутри руководства Ирана нет консенсуса по поводу того, как реагировать на требование США. Ведь как известно, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран приостановил обогащение урана как минимум на десятилетие и вывез обогащенный уран из страны.

Что планирует делать Трамп

По словам трех американских чиновников, Трамп в понедельник планирует провести совещание в Ситуационном центре по Ирану с со своей командой, которая занимается вопросами нацбезопасности и внешней политики.

Один из источников сообщил, что команда Трампа обсудит тупиковую ситуацию в переговорах и возможные дальнейшие шаги.

Накануне президент США в интервью Fox News дал понять, что хочет продолжить морскую блокаду, которая перекрывает экспорт иранской нефти. Он надеется, что это заставит Тегеран пойти на уступки в течение следующих нескольких недель.

"Когда через вашу систему протекает огромное количество нефти... если по какой-либо причине этот трубопровод перекрывается, потому что вы не можете погрузить нефть в контейнеры или на суда... происходит взрыв этого трубопровода изнутри... Говорят, что у них есть всего около трех дней, прежде чем это произойдет", - сказал Трамп.