Иран передал США новое предложение о прекращении войны, - Axios

Иран представил США новое предложении о возобновлении Ормузского пролива и прекращении войны. При этом ядерные переговоры Тегеран предлагает отложить на более поздний этап.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным издания, предложение представленное США через пакистанских посредников, в первую очередь направлено на урегулирование кризиса вокруг пролива и американской блокады. В частности:
Как пишет Axios, Белый дом получил это предложение, но пока неясно, готовы ли США его рассмотреть.
"Это деликатные дипломатические переговоры, и США не будут вести переговоры через прессу. Как сказал президент, Соединенные Штаты держат козыри в руках и заключат сделку только в том случае, если интересы американского народа будут на первом месте, и Иран никогда не получит ядерное оружие", - сказала изданию представитель пресс-службы Белого дома Оливия Уэйлс.
Стоит отметить, во кризис в переговорах между США и Ираном углубился в эти выходные после того, как визит главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан закончился без какого-либо прогресса.
В частности, Белый дом объявил, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся с Арагчи в Исламабаде, но при этом иранцы не дали однозначного ответа. На этом фоне Дональд Трамп заявил Axios, что позиция Ирана заставила его отменить поездку.
"Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся ехать просто так, чтобы сидеть там", - пояснил президент США.
Уже в воскресенье Арагчи провел переговоры с официальными лицами Омана в Маскате, которые были посвящены Ормузскому проливу. После этого он вернулся в Исламабад для второго раунда переговоров.
Также ожидается, что сегодня в понедельник Арагчи будет с визитом в Москве и встретится с главой Кремля Владимиром Путиным. Хотя ряд росСМИ пишут, что он уже прибыл в Россию.
Кроме того, по словам двух источников, во время встреч в Исламабаде глава МИД Ирана поднял вопрос о возможности обойти ядерный вопрос.
В выходные Арагчи ясно дал понять пакистанским, египетским, турецким и катарским посредникам, что внутри руководства Ирана нет консенсуса по поводу того, как реагировать на требование США. Ведь как известно, Вашингтон хочет, чтобы Тегеран приостановил обогащение урана как минимум на десятилетие и вывез обогащенный уран из страны.
По словам трех американских чиновников, Трамп в понедельник планирует провести совещание в Ситуационном центре по Ирану с со своей командой, которая занимается вопросами нацбезопасности и внешней политики.
Один из источников сообщил, что команда Трампа обсудит тупиковую ситуацию в переговорах и возможные дальнейшие шаги.
Накануне президент США в интервью Fox News дал понять, что хочет продолжить морскую блокаду, которая перекрывает экспорт иранской нефти. Он надеется, что это заставит Тегеран пойти на уступки в течение следующих нескольких недель.
"Когда через вашу систему протекает огромное количество нефти... если по какой-либо причине этот трубопровод перекрывается, потому что вы не можете погрузить нефть в контейнеры или на суда... происходит взрыв этого трубопровода изнутри... Говорят, что у них есть всего около трех дней, прежде чем это произойдет", - сказал Трамп.
Также мы писали, что блокада против Ирана может принести США неожиданную прибыль и выгоду благодаря так называемому закону о призовых судах, который не применялся со времен Второй мировой войны. Но при этом, таким удобным моментом могут воспользоваться не только США.