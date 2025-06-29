Іран відмовився припинити збагачення урану: постпред в ООН зробив заяву

Іран ніколи не відмовиться від програм зі збагачування урану, попри усі вимоги Сполучених Штатів та Ізраїлю. Програми зі збагачення будуть тривати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву постійного представника Ірану Амір-Саїда Іравані в інтерв'ю CBS News .

Іравані зазначив, що Ірану дозволено збагачувати уран для мирних цілей відповідно до положень Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Тому Тегеран планує реалізувати це право.

"У ДНЯЗ було визначено, що ми маємо два дуже чітких права. Перше полягає в тому, що ми можемо проводити дослідження з метою розвитку, ми можемо виробляти уран і ми можемо використовувати енергію в мирних цілях" - сказав він.

Постпред Ірану додав, що другим правом Ірану було право на захист діяльності іранської ядерної програми, за якою спостерігали інспектори, прислані Міжнародним агентством з ядерної енергетики (МАГАТЕ). Проте Агентство не виконало своїх зобов'язань. Іран не хоче вести співробітництво з МАГАТЕ, але запевняє, що його ядерна програма має мирне спрямування.

"Зберегти нашу мирну ядерну діяльність завжди буде мирним шляхом. Тож збагачення (урану - ред.) - це наше право, невід’ємне право, і ми хочемо реалізувати це право. Я думаю, що збагачення ніколи не припиниться", - резюмував Іравані.