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Іран відмовився припинити збагачення урану: постпред в ООН зробив заяву

Іран, Неділя 29 червня 2025 22:25
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Іран відмовився припинити збагачення урану: постпред в ООН зробив заяву Фото: Іран не хоче відмовлятися від створення збройового урану (ICBM)
Автор: Антон Корж

Іран ніколи не відмовиться від програм зі збагачування урану, попри усі вимоги Сполучених Штатів та Ізраїлю. Програми зі збагачення будуть тривати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву постійного представника Ірану Амір-Саїда Іравані в інтерв'ю CBS News.

Іравані зазначив, що Ірану дозволено збагачувати уран для мирних цілей відповідно до положень Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Тому Тегеран планує реалізувати це право.

"У ДНЯЗ було визначено, що ми маємо два дуже чітких права. Перше полягає в тому, що ми можемо проводити дослідження з метою розвитку, ми можемо виробляти уран і ми можемо використовувати енергію в мирних цілях" - сказав він.

Постпред Ірану додав, що другим правом Ірану було право на захист діяльності іранської ядерної програми, за якою спостерігали інспектори, прислані Міжнародним агентством з ядерної енергетики (МАГАТЕ). Проте Агентство не виконало своїх зобов'язань. Іран не хоче вести співробітництво з МАГАТЕ, але запевняє, що його ядерна програма має мирне спрямування.

"Зберегти нашу мирну ядерну діяльність завжди буде мирним шляхом. Тож збагачення (урану - ред.) - це наше право, невід’ємне право, і ми хочемо реалізувати це право. Я думаю, що збагачення ніколи не припиниться", - резюмував Іравані.

Іран "став у позу" та висуває вимоги ООН

Однією з головних вимог США до Ірану залишається саме відмова від збагачення урану, який можна використати для створення ядерної зброї. Вашингтон навіть готовий залишити Ірану його "мирну атомну програму" попри невдоволення з боку Ізраїлю, який вимагає повної денуклеаризації Ірану.

Зазначимо, що замість відмови від збагачення урану Тегеран висуває вимоги ООН. Зокрема Іран надіслав листа генеральному секретарю організації Антоніу Гутеррішу, у якому закликав визнати Ізраїль і США винними в нещодавній 12-денній війні.

Ліквідація ядерної програми Ірану

Ізраїль атакував іранські ядерні об'єкти, починаючи з 13 червня, а з 22 червня до операції доєдналися США, які скинули бомби на три локації. Результати вийшли неоднозначними: так, Пентагон вважає, що атаки повністю знищили ядерну програму Ірану. Проте на думку європейської розвідки, Іран встиг вивести збагачений уран.

Підозру викликала поведінка Ірану, який вже заявив, що не просто не пустить інспекторів ООН на ядерні об'єкти, щоб оцінити їхній стан, але й взагалі згортає співробітництво з МАГАТЕ. А на ядерному об'єкті у Фордо помітили будівельників, які відновлюють споруду.

За оцінками МАГАТЕ, Ірану знадобиться небагато часу, щоб відновити запаси збагаченого урану - попередньо, максимум кілька місяців. Відновити ядерну програму загалом, пишуть ЗМІ, буде значно складніше через постійну загрозу від Ізраїлю.

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