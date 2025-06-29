Иран отказался прекратить обогащение урана: постпред в ООН сделал заявление
Иран никогда не откажется от программ по обогащению урана, несмотря на все требования Соединенных Штатов и Израиля. Программы по обогащению будут продолжаться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Ирана Амир-Саида Иравани в интервью CBS News.
Иравани отметил, что Ирану разрешено обогащать уран для мирных целей в соответствии с положениями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Поэтому Тегеран планирует реализовать это право.
"В ДНЯО было определено, что мы имеем два очень четких права. Первое заключается в том, что мы можем проводить исследования с целью развития, мы можем производить уран и мы можем использовать энергию в мирных целях" - сказал он.
Постпред Ирана добавил, что вторым правом Ирана было право на защиту деятельности иранской ядерной программы, за которой наблюдали инспекторы, присланные Международным агентством по ядерной энергетике (МАГАТЭ). Однако Агентство не выполнило своих обязательств. Иран не хочет вести сотрудничество с МАГАТЭ, но уверяет, что его ядерная программа имеет мирное направление.
"Сохранить нашу мирную ядерную деятельность всегда будет мирным путем. Поэтому обогащение (урана - ред.) - это наше право, неотъемлемое право, и мы хотим реализовать это право. Я думаю, что обогащение никогда не прекратится", - резюмировал Иравани.
Иран "встал в позу" и выдвигает требования ООН
Одним из главных требований США к Ирану остается именно отказ от обогащения урана, который можно использовать для создания ядерного оружия. Вашингтон даже готов оставить Ирану его "мирную атомную программу", несмотря на недовольство со стороны Израиля, который требует полной денуклеаризации Ирана.
Отметим, что вместо отказа от обогащения урана Тегеран выдвигает требования ООН. В частности Иран направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором призвал признать Израиль и США виновными в недавней 12-дневной войне.
Ликвидация ядерной программы Ирана
Израиль атаковал иранские ядерные объекты, начиная с 13 июня, а с 22 июня к операции присоединились США, которые сбросили бомбы на три локации. Результаты получились неоднозначными: так, Пентагон считает, что атаки полностью уничтожили ядерную программу Ирана. Однако по мнению европейской разведки, Иран успел вывести обогащенный уран.
Подозрение вызвало поведение Ирана, который уже заявил, что не просто не пустит инспекторов ООН на ядерные объекты, чтобы оценить их состояние, но и вообще сворачивает сотрудничество с МАГАТЭ. А на ядерном объекте в Фордо заметили строителей, которые восстанавливают сооружение.
По оценкам МАГАТЭ, Ирану понадобится немного времени, чтобы восстановить запасы обогащенного урана - предварительно, максимум несколько месяцев. Восстановить ядерную программу в целом, пишут СМИ, будет значительно сложнее из-за постоянной угрозы от Израиля.
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