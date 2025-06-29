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Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США агресорами за 12-денну війну

Неділя 29 червня 2025 18:24
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Іран вимагає від ООН визнати Ізраїль і США агресорами за 12-денну війну Фото: глава МЗС Ірану Аббас Аракчі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Іран звернувся з листом до генсека ООН Антоніу Гутерріша, закликавши організацію визнати Ізраїль і США винними в нещодавній 12-денній війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відповідний лист написав глава іранського МЗС Аббас Аракчі. Крім вимоги визнати Ізраїль і США відповідальними за війну, Іран закликає до виплати компенсацій і репарацій.

"Ми офіційно просимо Раду Безпеки визнати ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії і визнати їхню подальшу відповідальність, включно з виплатою компенсацій і репарацій", - ідеться в листі.

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати Іран, націлюючи на його ядерні та військові об'єкти, оборонні системи, високопоставлених військових і вчених атомників.

Потім, у ніч на 22 червня США провели свою операцію, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Незабаром президент США Дональд Трамп стверджував, що ядерна програма Ірану була повністю знищена. Водночас низка ЗМІ, посилаючись на американську розвідку, пишуть, що це не зовсім так.

Зі свого боку, атаки Ізраїлю привезли до того, що країни регулярно обмінювалися обстрілами, а удари США - спонукали Тегеран запустити ракети по американській військовій базі в Катарі.

Незабаром у ЗМІ стало відомо, що США не відповідатимуть на цю атаку, а вже 24 червня Трамп анонсував, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Того ж дня перемир'я набуло чинності і 12-денна війна завершилася.

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Іран ООН Ізраїль Сполучені Штати Америки
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