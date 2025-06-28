Уран в обмін на санкції? Віткофф днями має провести переговори з Іраном, - NBC News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Зазначається, що в Ірану, можливо, все ще залишилася деяка кількість збагаченого урану, який іранські війська встигли вивезти з ядерних об'єктів ще до бомбардувань з боку США.

Також в Ірану може залишатися високотехнологічне обладнання, невиявлені тунелі та бункери. Усі ці наявні ресурси теоретично можуть дозволити Тегерану все ж спробувати створити ядерну бомбу.

Проте окрім обладнання, запасів урану та спеціалістів виникає ще одна проблема. Головним завданням буде приховати цю діяльність від Ізраїлю, який почувається у небі та в тилу іранців як удома. Створювати бомбу доведеться у дуже суворій таємниці, в іншому випадку це буде ще один провал.

"Ізраїль неодноразово демонстрував, що може уникати заходів безпеки Ірану, викривати його таємну ядерну діяльність... Ізраїльські ВПС фактично знищили протиповітряну оборону Ірану. Наразі Іран не може захистити жодну ціль на своїй території, особливо ймовірні ядерні об'єкти, від бомбардувань США чи Ізраїлю" - пояснило видання.

Політичне рішення

У випадку, якщо Іран прийме рішення створити ядерну зброю попри все, то це буде в першу чергу політичне рішення. Офіційно режим аятол відмовився від військової ядерної програми у 2003 році. З того моменту Тегеран розвивав те, що називав "цивільною ядерною програмою" та відкидав будь-які звинувачення у тому, що вона має військове спрямування.

Парадокс полягає у тому, що саме після атаки з боку Ізраїлю та США Іран може замислитися над тим, що йому реально потрібна ядерна зброя. Оскільки з категорії "просто потужне озброєння" ядерна бомба перейде у категорію "потрібна для виживання країни зброя".