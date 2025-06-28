ua en ru
Сб, 28 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Уран в обмін на санкції? Віткофф днями має провести переговори з Іраном, - NBC News

Іран, Субота 28 червня 2025 22:05
UA EN RU
Уран в обмін на санкції? Віткофф днями має провести переговори з Іраном, - NBC News Фото: Іран все ще має достатньо сил, щоб відновити ядерну програму (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф найближчим часом планує провести переговори з Іраном, пропонуючи Тегерану нову ядерну угоду. США вимагають від Тегерану припинити збагачувати уран - а натомість пропонуватимуть значне послаблення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Зазначається, що в Ірану, можливо, все ще залишилася деяка кількість збагаченого урану, який іранські війська встигли вивезти з ядерних об'єктів ще до бомбардувань з боку США.

Також в Ірану може залишатися високотехнологічне обладнання, невиявлені тунелі та бункери. Усі ці наявні ресурси теоретично можуть дозволити Тегерану все ж спробувати створити ядерну бомбу.

Проте окрім обладнання, запасів урану та спеціалістів виникає ще одна проблема. Головним завданням буде приховати цю діяльність від Ізраїлю, який почувається у небі та в тилу іранців як удома. Створювати бомбу доведеться у дуже суворій таємниці, в іншому випадку це буде ще один провал.

"Ізраїль неодноразово демонстрував, що може уникати заходів безпеки Ірану, викривати його таємну ядерну діяльність... Ізраїльські ВПС фактично знищили протиповітряну оборону Ірану. Наразі Іран не може захистити жодну ціль на своїй території, особливо ймовірні ядерні об'єкти, від бомбардувань США чи Ізраїлю" - пояснило видання.

Політичне рішення

У випадку, якщо Іран прийме рішення створити ядерну зброю попри все, то це буде в першу чергу політичне рішення. Офіційно режим аятол відмовився від військової ядерної програми у 2003 році. З того моменту Тегеран розвивав те, що називав "цивільною ядерною програмою" та відкидав будь-які звинувачення у тому, що вона має військове спрямування.

Парадокс полягає у тому, що саме після атаки з боку Ізраїлю та США Іран може замислитися над тим, що йому реально потрібна ядерна зброя. Оскільки з категорії "просто потужне озброєння" ядерна бомба перейде у категорію "потрібна для виживання країни зброя".

"Іран має всі підстави, виходячи з того, що щойно сталося, стверджувати, що нам потрібна бомба, думаючи "якщо ми її матимемо, до нас ставитимуться інакше", - пояснив виданню старший науковий співробітник аналітичного центру Інституту Близького Сходу Марвін Вайнбаум.

Знищення ядерних об'єктів Ірану

За даними Пентагону, 22 червня ракетно-бомбові удари американських повітряних та морських сил повністю знищили ядерну програму Ірану. Проте на думку європейської розвідки, Іран встиг вивести збагачений уран.

Попри те, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив про "масштабні та серйозні пошкодження" ядерних об'єктів Ірану, припускається, що все не так погано, як хоче показати Тегеран. Наприклад, Іран не пустить інспекторів ООН на ядерні об'єкти, щоб оцінити їхній стан, співробітництво з МАГАТЕ взагалі згортає. А на ядерному об'єкті у Фордо помітили будівельників, які відновлюють споруду.

Президент США Дональд Трамп після всіх цих новин не виключив, що висуне Ірану жорсткіші умови на переговорах щодо ядерної програми. Зокрема, вони будуть містити вимогу передати Сполученим Штатам усі запаси збагаченого урану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
ЗСУ збили новітню бомбу-ракету "Гром-1": що про неї відомо
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу