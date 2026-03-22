Іран може досягти ракетами Лондона та Парижа, - The Times

Іран здатен дотягнутися своїми ракетами до західноєвропейських столиць таких як Лондон, Париж чи Берлін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
За даними дипломатичних та розвідувальних джерел видання, дві ракети, запущені Іраном по британській військовій базі в Дієго-Гарсії, стали попереджувальним сигналом для Європи. Це вважається найдальшим запуском ракет Ірану на сьогодні.
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ракета змогла подолати близько 4000 км. "Іранський терористичний режим становить глобальну загрозу… з ракетами, здатними досягти Лондона, Парижа або Берліна", – заявили ізраїльські військові.
Водночас достовірно невідомо, чи ракети досягли Дієго-Гарсії. Перша ракета була перехоплена американським кораблем, друга впала після прольоту близько 3200 км, приблизно за 640 км від американсько-британського форпосту на островах Чагос.
20 березня Велика Британія дозволила США використовувати свої бази для ударів по іранських об’єктах, які загрожують кораблям в Ормузькій протоці.
У відповідь міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що прем’єр Британії Кір Стармер "наражає на небезпеку життя британців".
Тим часом фахівці із Тель-Авівського інституту національної безпеки зазначили, що запуски демонструють безпрецедентні балістичні можливості Ірану.
"Сьогодні це ракети; завтра це може бути ядерна зброя. Дійсно турбує те, що в іранського керівництва зараз немає системи стримувань і противаг", - розповіли вони The Times.
За словами одного із дипломатів, ціль Ірану була не завдати удар по Дієго-Гарсії, а попередити Велику Британію та європейських союзників, які підтримують США та Ізраїль у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.
Співрозмовник додав, що ракета, ймовірно, раніше не була відома в арсеналі Ірану.
"Якщо ракета буде запущена з півночі Ірану, її дальність дії може охопити всю Європу", - застеріг він.
База розташована приблизно за 4000 км від Ірану - вдвічі далі, ніж заявляв минулого місяця міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, називаючи ліміт у 2000 км.
